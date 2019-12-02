Кабмин установил гарантированную цену на газ до мая 2020 года

В украинском государстве установили гарантированную стоимость на газ для населения до мая следующего года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Сообщается, что правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировать цену на газ для участников программы на период отопительного сезона 2019- 2020. Указанная цена будет на 7 процентов меньше, чем в предыдущем году. Теперь, каждый потребитель с 1 января следующего года автоматически становится участником программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 гривен за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

Как сообщалось ранее, уровень объема природного газа в подземных хранилищах Украины сократился до 20,985 миллиардов кубометров. Об этом сообщает пресс-центр компании "Укртрансгаз". Сообщается, что за прошедшие сутки из хранилищ за это время было отобрано 77,56 миллионов кубометров газа. При этом за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. По материалам Перший Діловий.