Кабмин установил граничные тарифы на горячую воду и отопление

Сегодня, 26 июня, Кабинет министров Украины на заседании ввел граничные тарифы на теплоснабжение и горячую воду. Против принятия постановления выступили ключевые министры

Так, в отопительном сезоне 2019/2020 годах тариф на тепло не может быть выше 1 400 грн/Гкал или 35,21 грн/квадратный метр без счетчика, сообщает "Левый берег".

Граничный тариф на горячую воду установлен в размере 83,66 грн/кубометр при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн/кубометр без него.

Против принятия постановления выступили вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, вице- премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Зубко и Маркарова подчеркнули, что установление граничных тарифов приведет к увеличению дефицита бюджета. Кубив предлагал установить такие тарифы после проведения детального аудита теплоснабжающих предприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей, утвержденное постановлением правительства No483 от 5 июня 2019 года, которое сохраняет низкие тарифы в новом рынке электроэнергии. По материалам Дело.ua

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