Кабмин утвердил проект закона о рынке земли

Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент.

Об этом написал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по цене, по которой она продается. Украинцы с правом постоянного пользования, правом наследуемого владения участками государственной и коммунальной собственности имеют право на выкуп с рассрочкой платежа до 5 лет.

Напомним, ранее на сайте Минэкономики опубликовали законопроект о рынке земли.

Как известно, президент поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Также, Гончарук анонсировал запуск рынка земли с октября 2020 года. По материалам Слово і Діло.