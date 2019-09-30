Кабмин уволил Гаврилову с должности главы Госаудитслужбы, а ее дело передали в Высший антикоррсуд

Кабинет министров уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, а Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила ее дело о недостоверном декларировании в Высший антикоррупционный суд.

Об этом theБабелю сообщили в пресс-службе САП.

Подозрение в декларировании недостоверных данных Гаврилова получила еще в январе 2018 года. По данным следствия, она не внесла в декларации 2015-2017 годов информацию о покупке квартиры в Киеве, внедорожника, мебели и техники. Также она не указала имущество своего мужа. При обыске у Гавриловой нашли золотые слитки и наличные в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс.

Гаврилову также подозревали в незаконном обогащении на сумму около 10 млн грн, но в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.

24 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обратился в Апелляционную палату суда с просьбой определить подсудность уголовного производства о "диктаторских законах" экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Ранее, 11 сентября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который возвращает уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение и вводит инструмент конфискации необоснованных активов. По материалам the Бабель