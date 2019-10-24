Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

Правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению, сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета – ИФ) ко второму чтению", – сказала она журналистам в кулуарах форума "Дирижеры изменений" в четверг