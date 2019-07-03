Канадская компания будет разрабатывать нефтегазовые месторождения в Украине

Канадская компания Vermilion Energy займется разработкой трех нефтегазовых участков на территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает пресс-служба главы государства.

Так, канадская и украинская компании совместно будут заниматься разработкой участков. Зеленский также поприветствовал приход в Украину канадский инвестиций.

"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon. Вчера украинская компания вместе с канадской Vermilіon Energy выиграли право на нефтегазовые участки", - сказал он.

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Отметим, ранее было принято решение о совместном вложении США, Канады и Украины 430 млн долларов в разведку нефтегазовых месторождений. В рамках конкурса между семью компаниями распределили девять участков.

После заключения контракта с украинским правительством компании обязуются в течение пяти лет провести сейсмические работы и пробурить 39 разведывательных скважин, одновременно восстанавливая законсервированные ранее объекты. Также компании должны оплачивать ресурсную ренту и передавать государству часть добытых ископаемых.

Как сообщал NEWSONE ранее, президент Украины Владимир Зеленский пригласил зарубежных инвесторов на осенний форум в Мариуполе, где будет обсуждаться вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса. По материалам NewsOne.