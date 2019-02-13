Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023г - программа развития транспортной инфраструктуры

Депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета согласовали городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры Киева на 2019-2023 гг.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, - 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание - капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", - цитирует председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрея Странникова пресс-служба горсовета.

В целом программой предлагается сконцентрироваться на постоянной мобильности, то есть сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, в то время как ранее значительное внимание уделялось только развитию новых автодорог и автомобилецентризму.

В пресс-релизе отмечается, что из-за такого подхода в Киеве за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15% без учета автомобилей на еврономерах.

"По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет больше машин на 60%. Сейчас столичные мосты перегружены, деградирована трамвайная сеть, в целом отсутствует связанная велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить эти проблемы", - подчеркивается в сообщении.

В частности, предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, передвигающийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.

"Приоритет будет развитию электротранспорта. В частности, предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре, повысить комфорт общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - отмечают в пресс-службе горсовета.

Кроме того, целевая программа имеет целью изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов