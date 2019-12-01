Климкин отреагировал на "оговорку" Володина про распад Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает слова спикера российской Госдумы Вячеслава Володина по поводу Украины оговоркой.

"Слова спикера российской Госдумы Володина о возможности отколоть области от Украины - это не "оговорка", - написал он на своей странице в Facebook.

"Как и "решение" в Донецке об установлении границ на всю Донецкую область. Как и указ Путина о выдаче российских паспортов для всего Донбасса, а не только для оккупированной территории. Это все части одной конструкции, некое LEGO", - дополнил Климкин.

По его мнению, несмотря на то, что СНБОУ анонсировало пять сценариев интеграции оккупированного Донбасса, ни одного, даже в общих чертах, не показано.

"Может, они совсем конфиденциальные? Хотя, не понятно, для кого", - спрашивает Климкин.

В то же время, экс-глава МИД задается вопросом, есть ли в Украине сценарии, в которых рассматриваются варианты противодействия попыткам России страну.

"Сколько их, а главное - что нам всем, украинцам, для этого делать, и кто это будет координировать? Хотелось бы услышать, поскольку с другой стороны раздаются уже прямые угрозы", - резюмирует Климкин.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.

"Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - сказал Волошин.

Таким образом председатель Госдумы прокомментировал срыв украинской делегацией выступления "представителя крымских татар" Руслана Бальбека на форуме ООН.

Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств", к ним он отнес россиян, венгров и поляков.

Спикер Думы не забыл напомнить о принятом Радой Законе о языке, который по мнению россиян нарушает права нацменьшин.

И добавил, что после "присоединения Крыма" к России там ввели три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Как уже информировалось, экс-глава МИД Павел Климкин заявлял, что России нужен весь Юг Украины.

"Для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", - говорил экс-министр.

При этом, аналитик Украинского института будущего Евгений Енин считает, что украинское правительство должно учесть опыт Молдовы, чтобы избежать ловушек Российской Федерации в вопросе решения военного конфликта на Донбассе. По материалам Хвиля.