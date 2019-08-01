Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

По информации главы Нафтогаза, трехсторонние переговоры по транзиту запланированы на 16 сентября

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По словам Коболева, Россия еще пока не назвала своих представителей на переговорах.

Он также выразил сомнение, что Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска Северного потока-2, несмотря на обещания немецкого канцлера Ангелы Меркель.

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - заявил глава Нафтогаза.

Ранее Нафтогаз предложил Газпрому провести техническую консультацию по транзиту газа перед полноценными переговорами.

СНБО предлагает включить представителей Магистральных газопроводов Украины в трехсторонние переговоры по транзиту. ПО материалам ЛІГАБізнесІнформ