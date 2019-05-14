Коболев рассказал подробности о санкциях США против компаний "Северного потока-2

Зарегистрированный в Сенате США законопроект против Северного потока-2 требует ввести санкции против причастных компаний к строительству газопровода. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в Facebook.

Он отметил, что в отличие от других схожих документов, этот проект закона содержит требование, а не призыв ввести санкции против компаний, задействованных в глубоководной прокладке Северного потока-2.

"Важно, что в законопроекте говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект Газпрома. В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", - считает Коболев.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что предлогаемые ограничения не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза. "Предложенные санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем Газпрома. Это защитит те результаты в объединении фрагментированных рынков газа, которых Европа достигла чрезвычайными усилиями после кризиса 2009 года", - добавил Коболев.

Кроме того, он заявил, что эти санкции также пойдут на пользу российскому монополисту, которому не нужно будет тратить средства "на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России".

"Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии", - написал Коболев.

По его оценке, закон о санкциях могут принять в течение ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что сенаторы США разработали законопроект, который предполагает введение санкций против строителей Северного потока-2. По материалам ЛІГАБізнесІнформ