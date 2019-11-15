Коломойский нанял для защиты адвоката Трампа

Адвокат Марк Касовиц который на протяжении нескольких лет работал с президентом США Дональдом Трампом, будет представлять в суде интересы украинского олигарха Игоря Коломойского по делу об отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда.

"Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Трампа и помогал ему координировать свою реакцию на расследование, проведенное специальным советником США по России, недавно подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского, согласно заявлению суда в Делавэр", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, адвокат будет защищать Коломойского по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выведении нескольких миллиардов долларов из Приватбанка. Согласно данным обвинения, на эти деньги Коломойский приобрел в США несколько компаний и офисных зданий. Иск рассматривается в канцелярских суде американского штата Делавэр.

"Включение Касовица в это дело добавляет интриги, учитывая его тесную связь с Трампом и расследования импичмента в Конгрессе после попытки Трампа заставить Зеленского начать уголовное расследование, которое может принести пользу ему пользу в избирательной кампании", - отмечает агентство.

Напомним, в апреле стало известно, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского.

Игоря Коломойского и его бизнеспартнера Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. По материалам ZN.UA