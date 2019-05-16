Команда Зеленского инициирует газовые консультации с Кабмином

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского призывает правительство начать совместные переговоры по обеспечению страны газом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды Зеленского.

Сообщается, что консультации инициированы, чтобы обеспечить надежные источники поставок на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года. Кроме того, в команде Зеленского уверены, что закупать газ на зиму нужно уже сейчас, так как цены на европейском рынке снизились.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа", - отметили в команде Зеленского.

У избранного президента отметили, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев спрогнозировал, что возобновление переговоров между Украиной и Россией по новому контракту о транзите газа возможно после контактов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Ранее он также заявлял, что Россия попытается создать искусственный газовый кризис в Украине в 2020. По материалам РБК-Україна