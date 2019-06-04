Комитет Рады рекомендовал отложить рынок электроэнергии на три месяца

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады одобрил законопроект No10318 Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Об этом сообщили члены комитета, передает РБК-Украина.

В частности, член комитета Ольга Белькова сообщила о том, что на заседании был кворум и решение принято. Член комитета Виктория Войцицкая добавила, что теперь решение должны принять 226 народных депутатов в сессионном зале.

Отметим, что законопроект No10318 пока еще не включен в повестку дня сессии Верховной Рады.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект No10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, а также альтернативный - о переносе на шесть месяцев. Законопроект предусматривает возможность запуска в эксплуатацию домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия. По материалам Вести-UA