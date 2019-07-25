Крупнейший импортер дизтоплива прекращает поставки из РФ

Крупнейший импортер дизельного топлива Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием Постановления Кабинета Министров Украины No 624 о" Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", которой в частности устанавливается дополнительное спецпошлину 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива. Решение принято в связи с тем, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - отмечается в сообщении. По материалам УНН.