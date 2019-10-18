Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство из-за нового закона

British American Tobacco остановила производство продукции на табачной фабрике "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на репортаж одного из местных телеканалов.

По словам гендиректора завода "В.А.Т.-Прилуки" Артема Скрипки, принятые парламентом поправки к законопроекту No1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей поднимать цены на продукцию, что может отразиться на объемах продаж.

Скрипка рассказал, что фабрика стоит уже вторую неделю.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство", - отметил Скрипка.

Отметим, что табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" является одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в прошлом году 16,05 млрд грн налогов.

Как сообщалось ранее, компания Philip Morris International, которая производит Marlboro и несколько других ведущих брендов, может прекратить производство традиционных сигарет. По материалам InfoResist.org