Курс валют на 20 августа: гривна подешевела

Национальный банк Украины на 20 августа 2019 года понизил курс гривны на три копейки - до 25,17 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 16 августа.НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 100 долларов США - 2517,5684 гривны (+3,2836); 100 евро - 2795,2562 гривны (+10,4344).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,89 гривен за евро.