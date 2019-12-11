Лавров: Санкции не остановят "Серверный поток-2"

Санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока, заложенные в новый военный бюджет США, не остановят их строительство. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа продолжает дело администрации Барака Обамы по разрушению отношений США с Россией.

"Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", - сказал он. Санкции, направленные на блокировку газопровода Северный поток-2 из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне. Газопровод Северный поток-2 планировали завершить до конца 2019 года, когда истекает десятилетний транзитный контракт с Украиной. Но строительство затянулось из-за позиции Дании, которая не разрешала прокладывать трубу в своих водах. В конце октября соответствующее разрешение все же было выдано, но его оспорили.