Макаренко: Триває відверте мародерство митниці, її матеріально-технічної бази, рівень соціального захисту митників не гідний їхньої реальної діяльності

Макаренко: Ми не просто втратили час, ми втратили митницю. Сьогодні цієї служби як державного інституту немає.

Триває відверте мародерство її матеріально-технічної бази, рівень соціального захисту митників не гідний їхньої реальної діяльності. Про це заявив екс-очільник Державної митної служби, десятий номер у виборчому списку партії «Сила і Честь» Анатолій Макаренко в інтерв’ю виданню «Гордон».

«У 2010 році експерти Всесвітньої митної організації оцінили ДМСУ як одну з найдинамічніших митниць серед митниць країн Східної Європи, яка швидко розвивається. Нас ставили нарівні з Угорщиною, Польщею, Румунією, нам давали гарні гранти, із нами працювали серйозні експерти, у нас була значна матеріально-технічна база. Але до 2012 року все зупинилося», — сказав Макаренко.

За його словами, останній міжнародний пункт пропуску «Ягодин» побудували у 2008–2010 роках і більше взагалі нічого не робили. «Грошей, які виділив Євросоюз на обладнання інших пунктів пропуску, ми не освоїли, і їх відкликали. Відома скандальна ситуація. Після 2015-го знищили підрозділи, які займалися міжнародною митною співпрацею. Набрали «завгоспів», із якими наші партнери просто не змогли знайти спільної мови», — зазначив екс-керівник митниці.

На думку Анатолія Макаренка, це сталося після того, як у 2013 році митну службу ліквідували як окрему вертикаль — вона увійшла в Міністерство доходів і зборів. «Відтоді й донині триває деградація митної справи. У 2014 році короткий період часу я очолював митний напрям у правонаступнику Міністерства доходів – у Фіскальній службі. Це були найскладніші місяці війни на сході країни. Оцінив ситуацію і запропонував РНБО американський варіант розвитку – об’єднання митної та прикордонної адміністрацій. Американці після «чорного» 11 вересня 2001 року в такий спосіб створили потужне відомство не фіскального характеру, а таке, що охороняє національну безпеку країни. На жаль, мою пропозицію відхилили», — підкреслив кандидат від партії «Сила і Честь».

Анатолій Макаренко також згадав в інтерв’ю про введення механізму «провокації хабаря». «Такий «механізм» на митниці вже введено – це нікчемне грошове утримання її співробітників. Не може начальник відділу митного оформлення із 20-річним стажем мати зарплату 7500 грн і ходити по воді, як Ісус Христос. Не треба брехати самим собі. Держава жебрацьким грошовим утриманням та знищенням статусу митниці сама продукує корупцію в ній. Держава, віддаючи митницю під контроль силових структур, сама множить ці корупційні вертикалі», — підсумував екс-очільник митниці.