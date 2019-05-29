"Межигорье" отдали в управление помощнику депутата Мураева

Тендерный комитет Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) проголосовал за избрание управляющей резиденцией "Межигорье" компании "Скомпани", которая принимала участие в соответствующем конкурсе.

Об этом сообщает журналистка Громадского.

Компания "Скомпани", согласно данных реестров, создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен ($38 тыс). Руководителем компании указан Алексей Вороненко, который баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец в 2014 году, однако не прошел. Впоследствии стал помощником нардепа Евгения Мураева.

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья". По финансированию этого вопроса компания не имеет четкого ответа, сейчас ведут переговоры с инвесторами. Сумму и имена назвать отказались.

Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица. В общем заявки на участие в конкурсе подали общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье", ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани". Два из трех участников подавались и раньше. ОО НПУ Межигорье - это общественная организация "майдановцев", которые справляются с имуществом Януковича с момента его побега.

Кроме того, сегодня на странице резиденции была размещена информация, что в настоящее время парк не работает "с целью предотвращения рейдерского захвата, во избежание провокаций и обеспечения безопасности на территории парка".

Напомним, что конкурс по выбору управляющего бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" неоднократно продлевали. В прошлый раз на конкурс отправились только два субъекта: ООО "Атлант Девелоп" и нынешний управляющий территории - общественная организация "Национальный парк" Межигорье ".

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

В июле 2018 года сообщалось, что часть недвижимого имущества из резиденции "Межигорье" президента-беглеца Януковича передали в собственность государства. Также в государственную собственность перешло 100% уставного капитала общества "Танталит", которое владело "Межигорьем".