Милованов рассказал о перспективах объединения МЭРТ и Минагро

бъединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство носит не только бюрократический, а и стратегический характер. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

"Безусловно, объединение министерств носит не только бюрократический, а и стратегический характер. И в этом стратегическом измерении нам критически услышать ключевых стейкхолдеров. Учитывая это, мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога - наш вызов и возможность", - отметил Милованов.

Он подчеркнул, что будут приложены максимальные усилия, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен.

Как указали в МЭРТ, объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе.

Также указано на перезагрузку системы государственной статистики, что, как ожидается, позволит получить четкие цифры, по показателям развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты государственной политики в соответствующей сфере.

"Детальное описание реформы будет изложено в Программе правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента в определенные законом сроки. Сейчас Кабинет министров нарабатывает карту приоритетов и план действий", - добавили в министерстве.

Напомним, министр экономического развития Милованов задекларировал налоги в США.