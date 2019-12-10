Милованов сравнил зарплаты в Украине и Польше

На сегодняшний день средняя зарплата в Польше в 3,5 раза больше, чем в Украине. Однако за 7 лет мы можем догнать соседей, считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Милованов сообщил, что сейчас Украина серьезно отстает от Польши по уровню средней заработной платы, однако динамика роста по всем отраслям у нас опережает соседей в несколько раз.

- Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей, - считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Он также продемонстрировал на примере инфографики уровень зарплат в Польше и Украине и динамику реальной средней зарплаты. По материалам ICTV Факти