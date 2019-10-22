Минэкономики рассматривает возможность продажи сельхозземель в рассрочку

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность продажи государственных земель сельскохозяйственного назначения с предоставлением отсрочки оплаты.

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передают "Українськi Новини".

"Возможно, мы будем давать отсрочку при покупке государственной земли, так было в Грузии, например. Там похожая реформа была: платишь сразу 20, 40 или 50%, а остальные - платишь 5 или 10 лет постепенно", - сказал он.

Также Милованов отметил, что одним из механизмов поддержки фермеров при покупке земли может быть помощь финансовых учреждений.

"Еще один механизм может быть... это когда ты пришел и говоришь: я хочу такой проект, мне нужно 5 га земли, а тебе, финансовое учреждение?

Отвечает, что 3 га покупай за свои деньги, 2 га мы тебе даем за наши деньги", - прокомментировал он.

Милованов также подчеркнул, что Международный валютный фонд не выдвигает своих условий или пожеланий касательно модели рынка земли, однако указывает на необходимость его детенизации. При этом, по его словам, МВФ интересуется, каким образом будут обеспечены поддержка малого и среднего фермерства, права собственности людей, которые уже владеют землей, и каким образом будем развиваться Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует МВФ и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Президент Владимир Зеленский говорил, что планирует запустить рынок земли в 2020 году. По материалам LB.ua