Минэкономики Украины проведет аудит спиртовых заводов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в рамках реформирования спиртовой отрасли планирует провести до 1 декабря 2019 года аудит спиртовых заводов. Об этом Интерфакс-Украина сообщил советник министра экономики по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блескун.

"За месяц - аудит заводов комиссией, и потом - решение о том, какие из них консервировать", - сказал Блескун.

Он также отметил, что Министерство экономики планирует согласовывать месячные планы на производство и продажу спирта. Кроме того, будет создан открытый реестр перевозчиков спирта, а каждое транспортное средство до 1 декабря оборудуют GPS-трекерами.

В планах министерства установить камеры слежения на всех работающих спиртзаводах в контрольных точках (в режиме реального времени с сохранением данных на едином сервере).

Министр экономики Тимофей Милованов анонсировал приватизацию Укрспирта. В планах министерства демонополизация спиртовой отрасли.

9 октября во время брифинга в Кабинете министров Блескун заявил, что законопроект о демонополизации спиртовой отрасли уже разработан и его может принять Верховная Рада до конца года.

В интервью LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский рассказал, что приватизация Укрспирта будет проходить в два этапа. Сначала - демонополизация рынка, затем - приватизация существующих заводов Укрспирта.