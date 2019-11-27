Минфин передал акции Приватбанка в собственность Кабмину
Кабинет министров стал владельцем 100% акций Приватбанка, которые правительству передал Минфин. Данные обнародованы на сайте НБУ.
По данным НБУ, на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций Приватбанка было указано "государство в лице Кабинета министров", тогда как на 1 января 2019 года - "государство в лице Министерства финансов".
Кабмин также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка. Также Минфину принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% - у миноритариев).
Смена владельца акций обезопасит от их передачи экс-владельцам банка в случае проигрыша Минфина в суде поделу Приватбанка.
Ранее правление Национального банка Украины заявило о давлении и целенаправленных информационных атаках на НБУ со стороны олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
Напомним, что Шестой апелляционный админсуд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.
По материалам: ZN.UA