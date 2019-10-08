Минфин выделит 3,4 миллиарда гривен на перепись населения в 2020 году

Расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 миллиарда гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает "ДС".

Также правительство планирует выделить 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В частности, в 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "ДС" сообщала, что новое правительство изучает возможность провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.