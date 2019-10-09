Мининфраструктуры озвучило, какие дороги станут платными

В Украине планируют сделать платными три автодороги. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Сейчас есть несколько вариантов, которые обсуждаются, мы должны сделать технико-экономические обоснования, расчеты. Речь идет о Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь - Киев. Это те участки, которые могут быть платными", - сказал Криклий.

По его словам, на Одесской трассе проезд пока останется бесплатным.

Напомним, Министерство инфраструктуры за пять лет планирует построить и восстановить 24 тыс. км украинских дорог.