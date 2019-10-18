Министр финансов Маркарова рассказала о прогрессе в переговорах с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что переговоры с МВФ в США проходят быстрее, чем в предыдущие годы.

В то же время, она отметила, что вопрос ПриватБанка является очень сложным во время встреч с МВФ, сообщает ТСН,

"ПриватБанк - очень сложный вопрос. Ничего не изменилось: есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопрос банковской системы остается без изменений. И вопрос получения денежных средств назад, не только ПриватБанка (конечно, он самый большой), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - заявила Маркарова.

Напомним, 16 октября украинская делегация отправилась в США для переговоров с МВФ и другими финансовыми организациями. По материалам "Новое время".