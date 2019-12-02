Министр Оржель: без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте

В случае прекращения транзита российского газа основным техническим риском является сложность с прокачкой газотранспортной системы в самые холодные дни февраля-марта 2020 года, поскольку уменьшится давление в поземных газохранилищах газа.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Нафтогаз" уже проводил стресс-тесты газотранспортной системы и единственный технический риск, который может быть - это если февраль-март будет холодным, когда у нас уже уменьшится давление от подземных газохранилищ. Именно в самые холодные дни в пиковые нагрузки действительно могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", - сказал он.

По мнению Оржеля, Украина абсолютно спокойно пройдет зиму.

Вместе с этим, министр выразил надежду, что стороны подпишут договор на транспортировку газа.

"Я практически уверен, что и российская сторона абсолютно заинтересованы в том, чтобы подписать договор на транспортировку для того, чтобы такой вид топлива как газ не терял свою репутацию в Европе и была стабильность поставок в Европу", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

Запасы в подземных хранилищах (ПХГ) на момент прекращения закачки газа в хранилища составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа. По материалам УНИАН.