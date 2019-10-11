Министр соцполитики предложила реформу прожиточного минимума

Министр социальной политики Юлия Соколовская представила концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине. Об этом сообщается на правительственном сайте.

По словам министра, инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов соцвыплат и финансовых показателей прожиточного минимума.

"При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

Также она отметила, что такая реформа (отвязка от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям - чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться ", - подчеркнула министр.

Данная инициатива была представлена на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.

Первый заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк назвал предложение "революционным" и таким, что действительно может изменить жизнь украинцев к лучшему.

На заседании стороны договорились о проведении общественных и слушаний в комитете для формализации этого предложения и оформления его в законопроект.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский высказал уверенность, что в 2020 году прожиточный минимум в Украине должен увеличиться. По материалам InfoResist.