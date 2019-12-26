Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда

Министерство социальной политики работает над предложениями запретить ввоз в Украину секонд-хенда.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает агентство "Укринформ".

"Мы будем вносить предложение запрета ввозить секонд-хенд в Украину. Мы только позволяем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарника, и т. п…", - сказал Коваль.

Он уточнил, что соответствующие предложения готовятся совместно с Государственной таможенной службой и Реанимационным пакетом реформ.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установкой на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание. Я лично буду обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении этих действий. Я уже несколько заявлений подписал", - подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что сейчас в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозят вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.

"По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около 2 млн долл. То есть по году - от 2 до 3 млрд грн…", - сказал Коваль, отвечая на вопросы, о каких потерях от неуплаты пошлин за ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи идет речь. Следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам.