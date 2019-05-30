Миссия МВФ завершила работу в Украине и сделала заявление

Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов.

Об этом LIGA.net сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В сообщении указано, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно- кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - сказано в заявлении ван Родена.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщил, что глава миссии МВФ Рон ван Роден положительно оценил деятельность Нацбанка.

Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.