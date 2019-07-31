Митинг под "Укрэнерго": заводы Коломойского требуют снижения тарифов на электроэнергию

Сегодня, 31 июля, рабочие предприятий АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Днепразот" бизнесмена Игоря Коломойского вышли на митинг под здание НЭК "Укрэнерго" с требованием предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

26 июля "Гарантированный покупатель" подал иск о взыскании с "Укрэнерго" авансового платежа в 1,58 млрд грн.

30 июля Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ No. 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

"У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года No. 1411. - Авт.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением", - сказано в постановлении суда.

В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора No. 954 и No. 955 от 7 июня, которыми установлены тарифы "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года.

Позже регулятор отменил постановление No. 954 и утвердил новый тариф для "Укрэнерго" с 1 августа постановлением No. 1411 от 12 июля.

В "Укрэнерго" отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Этот тариф не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций на новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по зеленому тарифу", - сказано в сообщении компании.

30 июля Европейский банк реконструкции и развития как один из крупнейших инвесторов в зеленую энергетику обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить проблему выплат по зеленому тарифу, которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке таких выплат.

С 2014 года инвестиции в украинскую зеленую энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины - международные инвестиции.Владимир ДОБРОВ, специально для "ФАКТОВ"

По материалам http://fakty.ua