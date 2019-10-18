МВФ не требует повышения цены на газ для населения, - глава НБУ

Международный валютный фонд не поднимл вопрос о повышении цены на газ для населения в Украине

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, передает "ДС".

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал глава НБУ в интервью "Голосу Америки".

Он добавил, что среди основных вопросов, которые обсуждаются на встрече украинской делегации с МВФ, - принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли.

По словам Смолия, представители Украины в Вашингтоне провели встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, а также главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом.

Как сообщалось, 16 октября украинская делегация с представителями Нацбанка Украины и Министерства финансов отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ, которая заменит резервное соглашение на 3,9 млрд долларов, срок действия которого истекает в начале января.