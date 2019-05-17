МВФ одобрил снижение цен на газ в Украине

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Украине могу снижаться цены на газ в связи с понижением мировых цен. При этом МВФ настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения. Об этом Люнгман сообщил во время Международной инвестиционной конференции в Киеве, передают Українські новини.

Отметим, осенью 2018 года правительство Владимира Гройсмана повысило цены на газ для населения на 23,5%, аргументировав решение о повышении тарифов требованием МВФ. Позже глава "Нафтогаза" заявлял, что снижение цен на газ приведет к стремительному росту курса доллара.

С 1 мая 2019 года Нафтогаз снизил цену на газ для населения до уровня 8247 грн за тыс. куб. м. При этом в июне "Нафтогаз" планирует вновь повысить тарифы.

Как сообщалось, миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе. Одним из обсуждаемых вопросов будет национализация Приватбанка. Нацбанк рассчитывает получить помощь МВФ на сумму 1,3 миллиарда долларов после визита миссии. По материалам Українські новини, Зеркало недели. Украина