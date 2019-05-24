МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина

Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной относительно пересмотра программы stand by после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров. Об этом в ходе брифинга сообщил директор пресс-офиса МВФ Джери Райс, передают "Українські Новини".

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - сказал он.

При этом Райс добавил, что на данный момент миссия фонда находится в Украине и продолжает свою работу.

Представитель МВФ добавил, что фонд не комментирует политических изменений в любой стране.

Как сообщалось, 21 мая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Миссия планировала работать 2 недели и оценивать выполнение программы сотрудничества с Украиной.

В декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand by. Общий объем программы составляет 2,8 млрд СДР, или около 3,9 млрд долл. Это 139% нашей квоты страны в фонде. По материалам 112.ua