МВФ вывел Украину из группы СНГ - Минфин

Эксперты МВФ включили Украину в группу развивающихся европейских стран, отметила Оксана Маркарова.

В новом отчете Международного валютного фонда по развитию экономики в мире Украина выведена из группы стран СНГ, как это было раньше. Об этом сообщили министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook в среду, 16 октября.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина - в группе Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа - ред.)", - указала министр.

Напомним, в новом отчете МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2019 году и 2020 году - до 3%.

Также сообщалось, что украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями