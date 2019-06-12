На Буковине чиновники погорели на взятке в 500 тысяч долларов

Черновицкой области разоблачена группа злоумышленников, из числа представителей местной власти и правоохранителей, которые требовали от бизнесмена неправомерное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов США. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своем странице в соцсети Facebook, передает УНН.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенной на территории Путильского района Черновицкой области", - сообщил Луценко.

Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов, добавил Генпрокурор.