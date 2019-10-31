На Николаевской таможне ищут доказательства контрабанды минудобрений

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в четверг, 31 октября, пришли с обысками на Николаевскую таможню, сообщает пресс- служба таможни на странице в Facebook.

Бывшее руководство таможни подозревают в контрабанде 17 партий минеральных удобрений на 162,7 млн гривень.

"Речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате чего есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - рассказал руководитель Николаевской таможни Роман Криль. По его словам, он лично сообщил о возможном преступлении.

Обыски проводятся по признакам правонарушений, предусмотренных статьей 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до 12 лет.

По материалам ZN.UA