На восстановление Донбасса нужно более EUR10 млрд - Зеленский

Для восстановления разрушенного в результате продолжающейся гибридной войны России против Украины Донбасса нужно вливание в регион более 10 млрд евро. Об этом во время визита в Канаду заявил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба главы государства.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донбассе", - добавил он.

Как выразился президент, "возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире".

"Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - обратился Зеленский к участникам конференции по вопросам реформ в Украине.

Во время визита в Канаду президент озвучил "главные вызовы перед Украиной" и заявил, что стороны договорились о поставках бронетехники. Премьер- министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, сообщил Зеленскому, что его страна "готова рассмотреть" расширение санкций против России. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.