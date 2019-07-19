НАБУ проводит обыски в здании элитного спорткомплекса Порошенко

НАБУ проводит обыски в помещениях компании "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент" в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны и Генштаба которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонзаказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в т.ч. в клубе "5 элемент", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что следственные действия санкционированы и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Отметим, что спортивный клуб "5 элемент" принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко и его соратнику, кандидату в народные депутаты Игорю Кононенко. По материалам УНИАНю