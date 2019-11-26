НАБУ задержало 10 человек за нарушения таможенного законодательства
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о задержании 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Отметим, что СМИ сообщали о задержании начальника Киевской таможни Сергея Тапальського, однако в НАБУ фамилий не называют.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства", - говорится в сообщении.
Указано, что среди задержанных семь человек являются сотрудниками органов таможенного контроля. Предварительно действия задержанных квалифицировали по следующим статьям:
- ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ;
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УКУ;
- ч. 1 ст 255 (создание преступной организации) УКУ.
"Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют иные следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления. Пока это вся информация, которую можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", - добавили в НАБУ.
Ранее Сергей Тапальський сообщил о том, что НАБУ обыскивает его жилье. В СМИ же появилась информация, что Тапальского задержали за дело бизнесмена Вадима Альперина, который предлагал взятку детективам НАБУ.
Напомним, что 24 ноября 2017 года детективы Бюро совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов.
Эта сумма предлагалась за прекращение расследования уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн гривень, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий.
Альперину суд избрал меру пресечения в виде ареста. Однако, он заплатил 21 млн грн залога и вышел на свободу.
Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По материалам: ZN.UA /