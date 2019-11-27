НАБУ задержало одесского бизнесмена Альперина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщил Укринформ.

"НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. По данным СМИ, был задержан также помощник известного одесского бизнесмена Вадима Альперина.

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - отметил Зеленский.

В свою очередь адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент никуда не убегал и 27 ноября придёт на допрос в САП.

В 2017 году Альперина уже задерживали детективы НАБУ за то, что тот предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.