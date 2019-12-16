НАБУ завершило расследование о хищениях в Ощадбанке

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении сбора доказательств в деле завладения $20 млн Ощадбанка и объявлении о подозрении 13 лицам, среди которых бывшие сотрудники банка. Об этом сообщили в пресс- службе НАБУ.

Дело готовятся передать в Высший антикоррупционный суд.

Среди подозреваемых, по данным следствия: бывший народный депутат Украины, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив" (речь идет о Станиславе Березкине); экс-директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления Ощадбанка); бывший начальник управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился из госбанка в 2015 году); экс-начальник отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (сейчас - руководитель указанного управления госбанка); бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Сообщается, что экс-нардепу инкриминируют организацию совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366.

Как установило следствие, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка по поддельным документам получили в госфинучреждении кредит на сумму $20 млн. Эти средства якобы должны были пойти на закупку семян подсолнечника. Однако, как выяснилось, эти деньги были выведены за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а в некоторых случаях и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии", - говорится в сообщении НАБУ.

Из банка фактически вывели $20 млн, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Такие действия привели к убыткам Ощадбанка на сумму 133 млн грн.

Осенью 2018 года следствие было готово объявить о подозрении 10 фигурантам, в том числе и экс-нардерпу. Однако Верховная Рада VIII созыва не поддержала представление Генпрокуратуры на привлечение депутата к уголовной ответственности. По материалам Український Бізнес Ресурс