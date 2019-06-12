Нацбанк создаст спецподразделение для защиты прав потребителей
Национальный банк создаст спецподразделение для защиты прав потребителей. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на форуме финансовой инклюзии.
Председатель подчеркнул, что защита прав потребителей - важнейший вопрос в нынешней Украине. Именно поэтому НБУ возьмет на себя ответственность за этот сектор и работает над созданием специального подразделения, которое будет заниматься этими вопросами.
Это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах, поскольку информационная прозрачность - основа доверия к финансовому сектору и залог повышения благосостояния граждан.
Смолий отметил, что ключевой принцип сегодняшнего развития финсектора - "никого не оставить в стороне", поскольку финансовая инклюзия или финансовая доступность является приоритетом.
"Сегодня по всему миру более трети людей до сих пор не имеет доступа к финансовым сервисам. И наша задача - сократить долю украинцев в этом большом количестве", - отметил глава НБУ. По его словам, доступ к качественным сервисам расширяет возможности людей и бизнеса.
Также он сказал, что доступ к кредитам дает возможности для развития предпринимательства, а доступ к страхованию создает "подушку безопасности". В то же время для наименее защищенных слоев населения доступ к качественным финансовым сервисам означает безопасное настоящее и социальную мобильность в будущем.
Напомним, в начале марта 2019 года Кабмин отменил книгу жалоб и предложений. Ее назвали устаревшим инструментом. По словам замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, ведение этой книги по минимальным подсчетам стоит бизнесу около 45 млн гривен в год.
Книгу жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и средства электронной связи. Также остается возможность подачи письменных обращений, которые имеют такую же силу с точки зрения закона, как и запись в книге жалоб. По материалам LB.ua