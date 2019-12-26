Нацбанк выкупил на рынке 230 млн долл

Национальный банк выкупил у банков 230 миллионов долларов на аукционе по покупке иностранной валюты. Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что регулятор готов был выкупить до 1 млрд долл.по курсу 23,25 гривни за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долл.

Как известно, последнее время Нацбанк осуществлял интервенции с использованием Matching - функционала для заключения сделок в торгово- информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также в форме запроса наилучшего курса. По материалам http://www.minprom.ua/