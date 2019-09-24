"Нафтогаз" импортировал 30 тыс. тонн дизтоплива из Беларуси

"Нафтогаз" впервые импортировал из Беларуси партию нефтепродуктов для продажи на украинском рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

В компании планируют уже в этом месяце реализовать вместе с топливом собственного производства 30 тыс. тонн дизтоплива от Мозырского НПЗ.

"Далее планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения украинского рынка и диверсификации источников очень актуальны", - отметил руководитель дивизиона "Нафта" Николай Гавриленко.

Отдельно в НАК уточнили, что в месяц "Нафтогаз" производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива и при этом само предприятие потребляет около половины от этого объема. По материалам "Фокус".