Нафтогаз предложил новую цену на газ для населения

В дополнительных соглашениях, которые разослала НАК "Нафтогаз Украины" своим партнерам, говорится о новой цене газа при поставке на условиях возложения специальных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании. Новая цена будет почти на 4% ниже той, что действовала в апреле.

В "Нафтогазе" также отметили, что новая цена определена с учетом требований постановления правительства от 8 мая 2019 года.

В компании также заявили, что новая цена составит 5990 грн за тысячу кубометров без учета НДС и стоимости доставки, что на 245 грн ниже апрельских расценок.

Напомним, ранее СМИ опубликовали документ, согласно которому в июне нынешнего года предусматрен рост средней цены газа для населения до 8607,37 грн за тысячу кубометров. Это стало бы историческим максимумом при цене на 58,45 грн выше, чем в завершившемся отопительном сезоне. Повышение цены связали с тем, что НАК "Нафтогаз Украины", как утверждалось, на 5,2% увеличил оптовую цену газа на июнь.

На минувшей неделе правительство сообщило об устрании правовой коллизии между нормами двух постановлений по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, в результате чего у "Нафтогаза" должна была появиться возможность снизить стоимость ресурса для потребителей, получающих газ по специальным обязательствам, на 3,5%. По материалам Український Бізнес Ресурс.