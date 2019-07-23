Нафтогаз презентовал новую стратегию добычи газа

НАК Нафтогаз представила новую стратегию добычи газа в Украине. Ее презентовал руководитель газового интегрированного бизнеса компании Андрей Фаворов, сообщает УНИАН во вторник, 23 июля.

"Фокус новой стратегии - максимум возврата инвестиций, это кажется очевидной вещью. Но это для государственной компании изменение парадигмы, потому что люди привыкли смотреть и измерять эффективность в кубах и в метрах. Я хочу измерять эффективность в доходной составляющей, в деньгах", - сказал Фаворов.

По его словам, в связи с изменением ситуации на рынке Европы, доходная часть от реализации газа упала в два раза, поэтому компания вынуждена принимать кардинальные решения и пересматривать стратегию, с целью добиться максимизации доходной денежной части от Укргаздобычи для акционеров.

В качестве достижения такой цели Фаворов назвал несколько ключевых направлений, по которым будет работать компания. Первое - удержание базового уровня добычи через продолжение операций по интенсификации и инвестиции в расширение узких мест в инфраструктуре.

"Из нашего портфеля в 3,5 тысячи скважин порядка 7% дают 50% добычи. Рациональный ход - сфокусировать свое внимание на данной скважине, а не гнаться за всем. Мы видим, что операции по гидроразрыву пласта, колтюбингу дают от 100 до 1000% возвратности. Срок окупаемости меньше месяца", - пояснил он.

Кроме того, Нафтогаз сосредоточится на внедрении диджитализации на месторождениях и обновлении ІТ-инфраструктуры системы добычи, чтобы уменьшить свои затраты. Также будет наращиваться добыча сжиженного газа и газоконденсата, поскольку из-за благоприятной ситуации на рынке это более выгодно, чем обычный газ.

Также топ-менеджер компании подчеркнул, что к сотрудничеству на истощенных, нетрадиционных или крупных месторождениях будут привлекаться ведущие мировые отраслевые компании. Для получения новых знаний компания использует контракты по увеличению добычи (PEC), соглашения о разделе продукции.

Фаворов отметил, что этот план действий компании, который был утвержден наблюдательным советом компании и принят как руководство к действию, рассчитан на ближайшие два-три года.

"Да, мы сейчас не в простом рынке, но мне кажется, что запас прочности и запас возможности внутри компании настолько большой, который позволит удержать добычу и, наверное, ее прирастить на существующих месторождениях", - добавил Фаворов.

Ранее сообщалось, что Коболев нашел виновных в падении. Виновниками плохих показателей по добыче газа являются коррупционеры, из-за которых Укргаздобыча не может получить лицензии, говорит Коболев. По материалам КорреспонденТ.biz