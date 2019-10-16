Нафтогаз снизил цены на газ для населения

В октябре тарифы на газ снизят еще на 220 гривен (4,9%). С апреля стоимость газа в Украине упала на треть.

Нафтогаз снизил цену на газ на октябрь на 4,9% или на 220,88 гривен до 4 272,76 гривен за тысячу куб. м (без НДС и стоимости транспортировки). Об этом говорится в сообщении компани в среду, 16 октября.

"Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ по ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен/тыс. куб. м. Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что с апреля цена на газ для населения снизилась на 32%.

При этом в Нафтогазе отмечают, что неиспользованный газ, приобретенный по программе "Газовый запас" потребитель сможет вернуть поставщику после окончания зимнего периода и средства за неиспользованный газ вернутся потребителю в полном объеме.

"Также потребитель имеет возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитаться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса", - подчеркнули в компании.

Ранее в Нафтогазе спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС).

Также в компании заявили, что с января цены на газ для населения будут рыночными