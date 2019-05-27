"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 8% - Коболев

НАК "Нафтогаз України" намерен в июле снизить цену на газ для украинцев на 8%.

б этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

"Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена "Нафтогазу" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн. за 1000 м³ (без НДС, транспортировки и распределения)", - написал Коболев.

Постановление КМУ No867 предусматривало, что с 1 ноября 2018 года стоимость природного газа для населения Украины составляет 8550 грн за 1000 м³.

Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна была снова повыситься с 1 мая 2019 года на 15%. Регулирование должно быть отменено до 1 мая 2020 года.

Глава "Нафтогазу" Коболев предложил премьер-министру Гройсману рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволило бы не поднимать цену на газ.

22 апреля "Нафтогаз" принял решение снизить цену на газ для населения с 1 мая до 8247 грн за 1000 м³.